STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright
TEKNİK DİREKTÖR: Nuri Şahin
GALATASARAY: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Taylan, Babel, Halil, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.
Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
52. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 100 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.
GALATASARAY SON 11 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray 26 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 11 maçta fileleri 6 kez havalandırabildi.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 25 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 46 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.
Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 5 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 8 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 5 gole engel olamadı.
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