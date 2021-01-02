Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.

GALATASARAY - ANTALYASPOR

STAT: Abdulkadir Bitigen

HAKEM: Türk Telekom Stadı

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Okan, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Belhanda, Arda, Oğulcan

TEKNİK SORUMLU: Levent Şahin

Ligde geride kalan 15 haftanın 1'ini bay geçen ve 14 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girdi. Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmaya çıkan Akdeniz temsilcisi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 17 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.

- EKSİKLER -

Sarı-kırmızılı ekipte yılbaşı kutlamalarında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkamayacak. Öte yandna Galatasaray'da Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'nin sakatlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı da kart cezası nedeniyle Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

- 5 İSİM CEZA SINIRINDA -

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, mücadelede kart görmeleri durumunda 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

- TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR -

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine gireyemeyecek. Terim'in yokluğunda takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak. Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çekmiş olacak Terim'in 1 maçlık cezası kalacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

- TERİM'SİZ 2 MAÇTA 6 PUAN -

Galatasaray, cezalı teknik direktör Fatih Terim'in saha kenarında olmadığı 2 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in cezası nedeniyle tribünde olduğu Göztepe ve Trabzonspor müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.

- İÇ SAHADA SON 4 MAÇINI KAYBETMEDİ -

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 4 lig maçında mağlup olmadı. Evindeki son yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.

- SON 10 RESMİ MAÇTA TEK YENİLGİ -

Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı son 10 resmi müsabakada sadece 1 kez yenildi. Galatasaray, Süper Lig'de 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından başlayan süreçte ligde 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı. Fatih Terim'in öğrencileri, ligdeki son 9 müsabakada 7 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, kupadaki tek maçta da galibiyetle ayrılan taraf oldu.

- SAVUNMA PERFORMANSI DİKKATİ ÇEKİYOR -

Galatasaray, bu sezon savunmadaki performansıyla ön plana çıkıyor. Kaleci Fernando Muslera'nın uzun süren sakatlığı nedeniyle geçen sezon sorun yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon savunmada etkili bir performans sergiliyor. Ligde çıktığı 14 müsabakanın 6'sında kalesini gole kapatan ve diğer 8 müsabakada ise 10 gol yiyen Galatasaray, kalesinde en az gol gören takım oldu.

49. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 8 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2016'da alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi