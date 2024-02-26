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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Antalyaspor karşısında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'yle ikinci golü buldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'yle ikinci golü buldu!

        Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu ikinci gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR incelemesinin ardından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kararıyla geçerli sayıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:17
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        • 1

          Galatasaray, Antalyaspor karşısında 45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile ikinci golü buldu.

        • 2

          Sağ kanattan yapılan ortada Carlos Vinicius'un kaleciden dönen kafa vuruşunu tamamlayan Kerem'in ağlara giden topu önce ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

        • 3

          Hakem Abdulkadir Bitigen, bir süre VAR'ı dinlerken, yapılan kontrol sonrası Galatasaray'ın golü geçerlilik kazandı.

        • 4

          Daha sonra Antalyasporlu futbolcunun ofsaytı bozduğu pozisyon, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen görüntüyle ekranlara yansıtıldı.

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