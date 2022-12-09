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Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü.

Giriş: 09.12.2022 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

İlk yarım saat basına açık tutulan idman, tempolu top sürme ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik uygulamalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Mathias Ross'un tedavisine devam edildi. Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise sahada takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklar kapsamında yarın Süper Lig takımlarından Adana Demirspor ile maç yapacak.

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