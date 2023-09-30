Galatasaray - MKE Ankaragücü | CANLI YAYIN
Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Ligde çıktığı altı maçın beşinden galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Hafta içinde Manchester United'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi öncesinde kaza yaşamak istemiyor. MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Volkan Bayarslan
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: RAMS Park
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah, Morutan, Djokanovic, Kaan, Rodrigues, Bajic, CephasMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.
LİGDE SON BEŞ MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.
SON 19 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLDU
Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
ICARDI SON BEŞ LİG MAÇINDA 7 GOL ATTI
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.
Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti.
Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.
TEK EKSİK KAZIMCAN KARATAŞ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü maçında forma giyemiyor.
RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer almıyor.