Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Türkiye Kupası

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı CANLI YAYIN

Galatasaray - Keçiörengücü maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'yla devam ediyor. Kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanına sahip Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Galatasaray Keçiörengücü maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 22.12.2022 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda evinde Spor Toto 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Nef Stadyumu
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic

A. Keçiörengücü: Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek, orada da eşitlik devam ederse kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi. Ankara'daki ilk maçı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele de 1-1 sona ermişti.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bağışıklığı güçlendiren besinler
Bağışıklığı güçlendiren besinler
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı
Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.