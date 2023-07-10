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        Galatasaray, Angelino transferi için bastırıyor

        Galatasaray transferde gaza bastı! Resmi olarak açıklanmasa da prensipte Mauro Icardi transferinde anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, Angelino'yu da kadrosuna katmayı hedefliyor! Galatasaraylı idareciler bu transferde de önemli mesafe kat etmiş durumda

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 18:05
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          Galatasaray yönetimi, takıma yapılacak takviyelerin kampa yetişmesi için çaba gösteriyor.

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          Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, sol bek konusunda da mutlu sona yaklaştı.

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          Yönetim, Leipzig forması giyen İspanyol oyuncu Angelino ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

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          Galatasaray, Alman ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

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          Sarı kırmızılılar, 7-8 milyon avro seviyesinde bir bedelle 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi hedefliyor.

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          Pazarlıkların olumlu sonuçlanması durumunda Angelino'nun, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor.

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          Sarı kırmızılılar, Icardi'yi de kampa yetiştirmeyi planlıyor.

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          Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Angelino transferiyle ilgili açıklama yaptı. Timur yaptığı açıklamada, "Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino pozisyonunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Böyle olması transferi zorlaştırıyor, kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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          Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. 

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          İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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