Lider Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Stoper, sol bek ve santrfor bölgelerine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde ilk 11'i çok bozmak istemezken hem ligin ikinci yarısı hem de önümüzdeki sezon verim alabileceği isimler üzerine harekete geçti.

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yüksek maliyetli yıldız isimler yerine sıçrama yapabilecek oyunculara yönelen Galatasaray'da stoper, sol bek ve santrfor için çalışmalar yürütülürken savunma hattında hareketlilik yaşanıyor.

DJIKU'YA ONAY ÇIKMADI Hem ligin ikinci yarısı hem de Avrupa'nın devlerini peşine takan Victor Nelsson'un olası bir satışında hazırlıksız yakalanmak istemeyen sarı-kırmızılılar derinden bir operasyon yürüttü. Fransa'ya çıkarma yapan sarı-kırmızılıların gündemine Strasbourg'un 28 yaşındaki savunmacısı Alexander Djiku gelirken Ganalı oyuncuya onay çıkmadı.

ARANILAN STOPER YİNE FRANSA'DAN BULUNDU Sevilla'nın da istediği stoperin fiziksel özelliklerinin kafalarda soru işaretleri bırakması sonrasında daha uzun boylu bir stoper için de çalışmalar yürütülürken Reims'de top koşturan Andreaw Gravillon için harekete geçildi.

Reims'in önce kiralayıp Temmuz 2022'de 3 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı oyuncuya onay çıkarken Galatasaraylı idareciler de 24 yaşındaki savunmacının kulübüyle temasa geçti.

Sarı-kırmızılılar, 1.88 boyundaki savunmacı için 3,5 milyon Euro'luk teklif yaparken Reims bu teklifi yetersiz bulunca teklif 4,5 milyon Euro olarak revize edildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ve bu transferin 5 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle bitmeye yakın olduğu belirtildi.

Futbola Fransa'da başladıktan sonra Inter altyapısına transfer olan Gravillon, 2017'de Benevento, 2018'de Pescara 2019'da ise yeniden Inter'e transfer oldu. Gravillon kiralık olarak Sassuolo, Ascoli, Lorient formalarını da terletti.

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