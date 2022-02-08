Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan 19 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşmeye imza atıldı.

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