Galatasaray alternatif formasını tanıttı: Galatasaray Lisesi detayı!
PUMA'nın, Galatasaray Lisesi'nin simgesel mirasından ilham alarak sarı-kırmızılıların futbol takımı için tasarladığı 2025-2026 sezonu alternatif forma satışa sunuldu.
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Galatasaray, klasik parçalı iç saha forması ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel hazırlanan deplasman formasının ardından 3. formasını da tanıttı.
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Tasarımda, Galatasaray Spor Kulübü’nün doğduğu ve kulübün kültürünü şekillendiren Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısında yer alan desenlerden esinlenildi.
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Formanın ense kısmında yer alan 'Mekteb-i Sultani' yazısıyla, kulübün 120 yıllık tarihine ve geleneğine vurgu yapıldı.
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Kampanyanın tanıtım filminde ve görsellerinde, Galatasaray Lisesi'nin atmosferi ve sembolik mekan dokusu, formanın şık tasarımıyla bütünleşti.
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Çekimlerde Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı yer aldı.
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Alternatif formanın teknolojisi ve kumaş özellikleri de PUMA'nın Galatasaray'ın diğer formalarında da kullandığı en ileri teknoloji standartlarını taşıyor.
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