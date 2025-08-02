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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray alternatif formasını tanıttı: Galatasaray Lisesi detayı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray alternatif formasını tanıttı: Galatasaray Lisesi detayı!

        PUMA'nın, Galatasaray Lisesi'nin simgesel mirasından ilham alarak sarı-kırmızılıların futbol takımı için tasarladığı 2025-2026 sezonu alternatif forma satışa sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 12:32 Güncelleme: 02.08.2025 - 12:32
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        • 1

          Galatasaray, klasik parçalı iç saha forması ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel hazırlanan deplasman formasının ardından 3. formasını da tanıttı.

        • 2

          Tasarımda, Galatasaray Spor Kulübü’nün doğduğu ve kulübün kültürünü şekillendiren Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısında yer alan desenlerden esinlenildi.

        • 3

          Formanın ense kısmında yer alan 'Mekteb-i Sultani' yazısıyla, kulübün 120 yıllık tarihine ve geleneğine vurgu yapıldı.

        • 4

          Kampanyanın tanıtım filminde ve görsellerinde, Galatasaray Lisesi'nin atmosferi ve sembolik mekan dokusu, formanın şık tasarımıyla bütünleşti.

        • 5

          Çekimlerde Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı yer aldı.

        • 6

          Alternatif formanın teknolojisi ve kumaş özellikleri de PUMA'nın Galatasaray'ın diğer formalarında da kullandığı en ileri teknoloji standartlarını taşıyor.

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