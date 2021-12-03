Galatasaray, Altay maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası´ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda top ve pas kapma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Altay ile yarın akşam saat 19.00´da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu´nda karşılaşacak.