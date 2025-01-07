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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray genç futbolcularının sözleşmesini uzatttı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray genç futbolcularının sözleşmesini uzatttı!

        Galatasaray, genç futbolcuları Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:46
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        Galatasaray gençleriyle sözleşme yeniledi!
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        Galatasaray, Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

        Yalın Dilek için yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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