Galatasaray, altyapısından yetişen ve kendi yaş grubunun önemli potansiyelleri arasında gösterilen Ali Yavuz Kol ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılılar yıldız adayının sözleşmesi 2023-24 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Geçen sezonu Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık geçiren genç santrfor 26 maçta forma giydi ve 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.

19 yaşındaki Ali Yavuz, Türkiye U19 Takımı'nda kaptanlık yaparken U15'ten bu yana ay-yıldızlı formanın her kategorisinde forma terletti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.