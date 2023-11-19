Galatasaray, Alanyaspor mesaisine devam etti
Galatasaray, Süper Lig´in 13'üncü haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü
Giriş: 19.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:33
Florya Metin Oktay Tesisleri´nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8´e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 21 Kasım Salı günü saat 18.00´de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.