SERDAR ALİ ÇELİKLER: Terim'in B planı gündem değiştirme. Milli aradan sonra Alanya maçından evvel herkes "Hoca bu arayı değerlendirmiştir. Bir plan bulmuştur" diye bekliyordu. Lakin bariz kötü gününde olan; milli aradan önceki maçlarında daha kötü oynayan Alanya'ya karşı G.Saray bu kez 4-2-3-1 ile sahadaydı.
Etebo atıldı. Babel'in golü el nedeniyle iptal edildi. Çağdaş Atan'ın değişiklikleri ile iyice gerileyen Alanya'ya son saniye golüyle kaybedilen bir maç daha oldu. Terim bu kez işini yapan VAR hakemine salladı. Etebo'yu eleştirdi.
Fatih Terim; Hajduk maçında başlayan; F.Bahçe maçı ile barizleşen, Rangers-Kasımpaşa-Alanya maçlarında net gözüken duruma yanıt vermeden bir süre daha gündem değiştirebilir. Ama aslen şu sorulara yanıt vermelidir: O sezon başındaki hız oyununa ne oldu? Her ama her puan kaybedilen maçtan sonra gündem değiştirmeye çalışmak yerine sorunun ne olduğunu anlatacak mısınız? A planınız olan o etkili hızlı pas oyununuz çözüldü ise B planınız nedir?
İBRAHİM YILDIZ: Fatih Terim’in işi zor. Birinci nedeni, eldeki kadronun sürekliliği yok. Performans seyirleri inişli çıkışlı. Büyük umutlarla alınan Arda Turan’ın nerede olduğunu gören var mı? Ligin 5 haftası hala ortada yok. Son iki dakika oyuna girmek Arda gibi bir oyuncuya yıkışır mı? Bu oyuncunun biran önce ilk 11’i zorlayıp formayı giymesi gerekiyor. Takımın ona ihtiyacı var. Kulübün verdiği şansı, değeri aynı oranda göstermesi gerekiyor.
MEHMET DEMİRKOL: Galatasaray’ın sezonun ilk 180 dakikasında oynadığı akılcı ve akıcı oyunu dün sahaya çıkan kadroyla oynanabilmesi çok zor. Omar ve Saracchi çift kanat akıncısının aynı anda çizgiye/ileri çıkmasının rakip üzerinde yarattığı etkiyle Linnes’in sahada olması farklı. Asıl önemlisi öndeki Arda-Fegholui-Belhanda üçlüsüyle maksimum hızda bir tek pas oyunu şart.
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