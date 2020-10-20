Fatih Terim; Hajduk maçında başlayan; F.Bahçe maçı ile barizleşen, Rangers-Kasımpaşa-Alanya maçlarında net gözüken duruma yanıt vermeden bir süre daha gündem değiştirebilir. Ama aslen şu sorulara yanıt vermelidir: O sezon başındaki hız oyununa ne oldu? Her ama her puan kaybedilen maçtan sonra gündem değiştirmeye çalışmak yerine sorunun ne olduğunu anlatacak mısınız? A planınız olan o etkili hızlı pas oyununuz çözüldü ise B planınız nedir?