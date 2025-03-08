Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, CorendonAlanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Belek’te yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 20.30’da Corendon Alanyaspor’a konuk olacak.