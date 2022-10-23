Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar Adana Demirspor ve Kayserispor mücadelelerindeki puan kaybını unutturmak için sahaya çıkıyor. 11' Mertens 3. dakikada Mertens'in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Palabıyık

STAT: Nef

YAYIN: beIN SPORTS 1 İLK 11'LER Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Efkan Bekiroğlu, Lusamba, Efecan Karaca, Candeias, Hassan MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. KEREM VE BOEY SINIRDA Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

13. RANDEVU Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. İki müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 12 maçta sarı-kırmızılı takımın 25 golüne, Alanya ekibi 14 golle karşılık verdi. İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırladığı ilk dört maçı kayıpsız geçen Galatasaray, son iki randevudan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların lig tarihinde üst üste üç iç saha yenilgisi aldığı tek rakibi Adanaspor (Eylül 1980).

Galatasaray ile karşılaştığı son üç Süper Lig maçından 4 puan çıkaran Alanyaspor (1G 1B), daha önceki dokuz randevuda aldığı puan miktarını yakalamayı hedefliyor (2G 1B 6M).

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray (vs Gaziantep FK & Konyaspor), lig tarihinde bu skorla en fazla üst üste üç iç saha galibiyeti aldı (2014, 2013, 2003 ve 1978).

Süper Lig deplasmanlarındaki son üç maçını gol atamadan kaybeden Alanyaspor, bu şekilde en fazla dört karşılaşmalık yenilgi serisi yaşadı (Ekim-Kasım 2018).

Geçen hafta Kayserispor'a karşısında Süper Lig'deki altı maçlık yenilmezlik serisi son bulan Galatasaray (4G 2B), ocak ayından bu yana üst üste 2+ mağlubiyet almadı (4M). Sarı-kırmızılılar, aradaki süreçteki beş mağlubiyetinden sonra çıktığı karşılaşmalarda sadece İstanbul Başakşehir'e (0-0; Mayıs 2022) puan verdi (4G 1B).