Galatasaray- Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Lig'de oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan sarı kırmızılılar, son karşılaşmada 3-0 önde olmasında rağmen Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. Hafta içi oynanan RFS maçında da aynı şekilde önde olmasına rağmen 2-2 berabere tamamladı. Haftasonu oynanacak Alanyaspor maçında ise hedef mutlak galibiyet. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçının tarihi ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve detayları...