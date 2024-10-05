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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray- Alanyaspor maçı hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı? Galatasaray muhtemel 11

        Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray- Alanyaspor maçı hangi kanalda?

        Galatasaray- Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Lig'de oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan sarı kırmızılılar, son karşılaşmada 3-0 önde olmasında rağmen Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. Hafta içi oynanan RFS maçında da aynı şekilde önde olmasına rağmen 2-2 berabere tamamladı. Haftasonu oynanacak Alanyaspor maçında ise hedef mutlak galibiyet. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçının tarihi ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:18
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi maçlarının bitimiyle gözler Süper Lig müsabakalarına çevrildi. Bu kapsamda 8. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı- kırmızılılar, 19 puanla lider konumda yer alıyor. Öte yandan Alanyaspor 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray- Alanyaspor maçı 6 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          OSİMHEN OYNAYACAK MI?

          Geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, oynamak istemesine rağmen RFS maçında riske edilmemişti.

        • 5

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Osimhen, İcardi

        • 6
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