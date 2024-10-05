UEFA Avrupa Ligi maçlarının bitimiyle gözler Süper Lig müsabakalarına çevrildi. Bu kapsamda 8. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı- kırmızılılar, 19 puanla lider konumda yer alıyor. Öte yandan Alanyaspor 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?