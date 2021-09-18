Galatasaray Alanyaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 5. haftanın kritik maçlarından birine sahne olacak Galatasaray Alanyaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Alanyaspor maçı yarın saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Diagne