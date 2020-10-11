Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtilirken, Taylan Antalyalı ile Oghenekaro Etebo'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştıkları aktarıldı.

Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.