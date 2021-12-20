Galatasaray Adana’ya geldi

İstanbul Havalimanı'ndan saat 16.00’da kalkan uçakla saat 17.30’da Adana Havalimanı’na gelen Galatasaray’ı, yaklaşık 50 kişilik sarı-kırmızılı taraftar grubu karşıladı.

Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Galatasaray kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele gitti.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı yarın akşam saat 20.00’da Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.

Adana Demirspor ligde 26 puanla 7. sıradayken rakibi Galatasaray 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."