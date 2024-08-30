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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Adana'da coşkulu karşılama - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Adana'da coşkulu karşılama

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:45
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        G.Saray'a Adana'da coşkulu karşılama
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi.

        Uçakla İstanbul'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

        Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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