Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.