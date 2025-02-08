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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Adana Demirspor maçına hazır - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Adana Demirspor maçına hazır

        Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:00 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:00
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        G.Saray, Adana Demirspor maçına hazır!
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        Süper Lig’in 23’üncü haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 23’üncü haftasında yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Adana Demirspor’u konuk edecek.

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