Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.