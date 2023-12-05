Galatasaray, Adana Demirspor hazırlıklarına bugün başlıyor
Süper Lig'in 15. haftasında cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlıyor
Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray bugün sahaya iniyor.
Sıkışık fikstür nedeniyle Pendikspor galibiyetinin ardından Okan Buruk'un oyunculara verdiği iki günlük izin sona erdi.
15. haftada cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlayacak.
Üst adale grubunda ağrı hisseden ve Pendikspor müsabakasını tamamlayamayan Kaan Ayhan'ın durumu ise bugün belli olacak.