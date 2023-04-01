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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 27. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. SAAT: 20.30

HAKEM: Ali Şansalan

STAT: Nef

YAYIN: beIN SPORTS 1 Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi. Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Morel, Rodriguez, B. Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, C. N'diaye MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

NELSSON'UN CEZASI BİTTİ Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşacak. Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.

MERTENS İYİLEŞTİ Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens sahalara dönüyor. Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı. BERKAN KUTLU CEZALI Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, karşılaşmada sahaya çıkamıyor.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ise sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek. İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı. İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

CİMBOM SERİ PEŞİNDE Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı. Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.

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