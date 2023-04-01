Mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 86. dakikada Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti.

Evinde üste üste 8. galibiyetini alan ve aynı zamanda sahasındaki yenilmezlik serisini 12'ye çıkaran Galatasaray bu sonuçla puanını 63'e yükseltti.

90+6. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Konuk takımın kullandığı serbest vuruş sonrasında kendi yarı alanında aldığı topla uzun mesafe giden Zaniolo, pasını sağdan atağa katılan Yunus'a aktardı. Ceza sahasına giren Yunus, Rodrigues ile yaşadığı ikili mücadelede yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.