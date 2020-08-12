Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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