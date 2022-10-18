Galatasaray'a yeni sponsor

Nef Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara ile Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder katıldı.
Törende konuşan Mehmet Cibara, Daikin ile daha önce de sponsorluk anlaşması yaptıklarını hatırlatarak, "Daikin, ihtiyaç duyduğumuz her zaman başvurduğumuz ve hiçbir zaman reddedilmediğimiz bir dostumuz. Seneler sonra Daikin ile yine böyle bir imza atmaktan onur duyuyoruz. Hasan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sponsorluk çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cibara, hem kadın hem de erkeklerde bu sezon ligleri ilk dört arasında bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Kadınlarda önümüzdeki sezon hedef Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bu da ligde final oynamak demek." diye konuştu.
Hasan Önder de Galatasaray'ın bir dünya markası olduğunu dile getirerek, "Galatasaray gibi bir markayla yan yana olmak gerçekten gurur verici. Daikin de kendi sektöründe açık ara dünya markası. İki markanın sinerjisinin çok güçlü olacağına inanıyorum. Galatasaray'a ne verirsen fazlasını alıyorsun. Tecrübelerimiz bize bunu gösteriyor. İnşallah anlaşmamız uzun süreli olur. Başka yerlerde de elimizden gelen desteği vereceğiz. Takımımıza da güveniyoruz. Kim ne derse desin şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Ataman Güneyligil ve sarı-kırmızılı voleybolcular da toplantıyı takip etti.
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