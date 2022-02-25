Galatasaray'a yeni sponsor

AA

Anlaşmayla firma, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı futbol takımının şort, erkek basketbol takımının ise forma sırt sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Nef Stadı'nda basın mensuplarının video konferans yöntemiyle takip ettiği imza töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı ile Bitget Bölgesel İş Geliştirme Başkanı Muhammed Tasasız katıldı.

İmza töreninde konuşan Nihat Kırmızı, dünyanın savaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizler nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kulüpler, tüm branşların sürdürülebilir başarıları ve güçlü duruşları için en önemli desteği sponsorluklardan alıyor. Savaşların, salgın hastalıkların ve ekonomik krizlerin yaşandığı bu dönemde sponsorluklar bizim için çok daha kıymetli hale geliyor. Bitget'e futbol ve erkek basketbol takımlarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Tasasız ise Türkiye'de çok büyük atılımlar yapmak için hazır olduklarını belirterek, "Böyle büyük bir anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de yapacağımız atılımlar için bir spor kulübüyle anlaşma imzalanması gerektiğini düşünüyorduk. Bu adımın en iyisinin Galatasaray gibi büyük bir kulüple olacağını düşündük ve çok güzel bir anlaşmaya adım attık. Devamında çok daha güzel yerlere gelebilecek anlaşmanın ilk adımlarını attığımızı ve gelecekte çok daha önemli sponsorluklar yapabilmeyi umuyoruz." diye konuştu.

"RİZESPOR MAÇINDA 3 PUAN ALARAK ÇIKIŞIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Nihat Kırmızı, futbol takımının Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istediğini söyledi.

Ligde 6 maç aradan sonra 26. haftadaki Göztepe karşılaşmasında 3 puan alan sarı-kırmızılı takımın durumu hakkında konuşan Kırmızı, "Takımımız geçen hafta Göztepe karşısında galip geldi. Sonuçta bizim için bir 3 puan. Çok büyütmüyoruz. Bizim her maçtan 3 puan almamız lazım. Bizim için önemli tarafı, bir süredir çıkışa geçmek için çalışıyorduk. Çok iyi oynayıp kazanamadığımız maçlardan sonra bunun bir başlangıç olmasını ümit ediyoruz. Bunun devamının da Çaykur Rizespor maçında geleceğini düşünüyoruz. Takımımız iyi hazırlanıyor. Teknik heyetimiz güzel bir uyum sağladı. Rizespor maçından da 3 puan alarak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Kırmızı, camiada sponsorlukların az olduğu yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, şunları dile getirdi:

"Sponsorluk anlaşmalarımız az değil. Geçmiş dönemlere göre artış var. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve sürekli büyüyen hedeflerle ilerliyor. Sponsorluklar ne kadar olursa olsun daha fazlasını istiyoruz. Gelecekte sponsorluk anlaşmalarını ve maddi kaynakları artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sadece spor için değil dünya ekonomileri için zor bir dönem. Şu anda salgın hastalık, savaşlar ve ekonomik krizler sürüyor. Sadece gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler için değil, gelişmiş ülkeler için de bu krizler söz konusu. Böyle bir dönemde bu sayıda sponsorluklar bulmak kolay değil. Yönetimimiz bunu başarmış durumda. Bundan sonra daha fazla ve katma değeri yüksek sponsorluklarla Galatasaray'ımızı buluşturacağız."