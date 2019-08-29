Şu sıralarda Spartak Moskova ile de anılan Diagne'yle ilgili konuşmayı sürdüren Uygun, "Falcao, Galatasaray'a transfer olacak ve Diagne büyük bir ihtimalle takımdan ayrılacak. Diagne için Katar'dan Al Gharafa ve Al Rayyan'ın girişimi oldu. Benim kulağıma gelen bonservis bedeli ise 12 milyon Euro" ifadelerini kullandı.