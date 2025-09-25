Galatasaray'a Osimhen müjdesi!
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.