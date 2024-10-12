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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber!

        Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi. Nijeryalı golcü antrenmanlara başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 20:06 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:06
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        Galatasaray'a müjdeli haber!
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        Trenyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı ligin 7. hafta maçında sakatlanan Victor Osimhen antrenmanlara başladı.

        Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada sakatlığını atlatan Nijeryalı forvet, kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

        25 yaşındaki forvet oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas, Trendyol Süper Lig'de de Corendon Alanyaspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

        Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon oynadığı 3 lig maçında 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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