        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında karşılaşacağı Eintrecht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürürken, Nijeryalı golcü Victor Osimhen yapılan antrenmana katılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 11:48 Güncelleme: 17.09.2025 - 13:14
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.

        Karşılaşma için bugün Almanya'ya gidecek Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldız kafilede yer almayacak.

