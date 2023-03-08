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Galatasaray'a Muslera müjdesi!

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı file bekçisinin sakatlığını atlattığını ve takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

Giriş: 08.03.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'a Muslera müjdesi!
AA

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan kaleci Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan sağlık raporu açıklamasında, Uruguaylı file bekçisinin tedavisinin tamamlandığı aktarılırken, "Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı." denildi.

Tedavisine devam edilen oyunculardan Dries Mertens'le ilgili, "Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü." denildi.

Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö'nün de tedavisine devam edildiği, oyuncunun bugün düz koşulara başladığı aktarıldı.

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