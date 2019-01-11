Geçen günlerde Valencia'nın kiralık sözleşmesi feshettiği ve bonservisinin bulunduğu Chelsea'ye dönen Michy Batshuayi, adım adım Monaco'ya gidiyor. Monaco teknik direktörü Thierry Henry, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda birlikte çalıştıkları Batshuayi ile ilgilendiklerini resmen açıklarken bir haber de İngiltere'den geldi. Goal'ün haberine göre Genç futbolcunun menajeri, transfer görüşmesi yapmak için Monaco'ya gidiyor.

Ligue 1'de kötü günler geçiren ve küme düşme hattında kalmak için mücadele veren Monaco, transfer için birçok koldan harekete geçerken yıldız futbolcunun menajeri, bugün kırmızı-beyazlı kulüp ile görüşmek için Monaco'ya gidecek. Tarafların görüşmesinde çıkacak olumlu sonucun ardından Batshuayi, sezonun ikinci yarısını Ligue 1'de geçirecek. Valencia'da bekleneni veremeyen ve gönderilecek listesinin başında gelen Batshuayi, Thierry Henry yönetiminde zorlu günleri atlatmak için savaşan Monaco'nun yolunu tutacak.

Belçikalı golcü bu sezon Valencia formasıyla 23 maça çıkarken 3 gole imzasını attı.