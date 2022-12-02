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Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcunun arka adalesinde kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Giriş: 02.12.2022 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı. Antrenmanda topuk pası verirken sakatlık geçiren Arjantinli yıldızın arka adale grubunda kas hasarı ve zorlanma tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Mauro Icardi'nin lige kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

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