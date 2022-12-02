"Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: