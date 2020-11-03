Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Galatasaray'a MKE Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Saracchi ve Marcao'dan kötü haber geldi. Sol kasığından sakatlanan Saracchi ve sol üst adale grubunda problem olan Marcao’nun, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

Fatih Terim’in, Sivas deplasmanında stoperde Ryan Donk’a şans vermesi bekleniyor. Saracchi’nin yokluğunda ise sol bekte ilk opsiyonun Martin Linnes olduğu kaydedildi. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Belhanda’nın da Demir Grup Sivasspor maçında oynamasının zor olduğu gelen haberler arasında.

Faslı oyuncunun tedavi sürecinin devam ettiği ve takımdan ayrı bir şekilde kendisi için hazırlanan programı uyguladığı bildirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao ile sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma saptanan Marcelo Saracchi'nin tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Younes Belhanda'nın tedavisinin ardından salon ve sahada antrenman yaptığı, Emre Taşdemir'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.