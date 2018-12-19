Kosova'nın Liria Prizren takımı, Galatasaray'ın 21 yaşındaki kalecileri Flamur Gashi'yi denemeye alacağını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, galatasaray'ın birkaç gün boyunca Flamur Gashi'yi deneme antrenmanlarına çıkaracğaını ve ardından transfer için gereken kararı vereceğini açıkladı.

Liria'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Liria'nın kalecisi Türk devi Galatasaray'a gidiyor.

Flamur Gashi, Kosova alt yaş milli takımlarının düzenli bir üyesi ve önümüzdeki dönemde milli takımın da kalesini koruyacak kişi.

Bu yaz Liria ile başarılı performanslar gösterdi ve Türk dev Galatasaray tarafından test edilecek.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Galatasaray ile antrenmanlara çıkacak ve gelecğinin ne olacağı belli olacak. Liria her zaman yetenekleri büyütmeye devam edecek."