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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama

        Süper Lig 2023-24 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 22:26
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        G.Saray'a Kayseri'de coşkulu karşılama
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        Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray havayolu ile Kayseri'ye ulaştı.

        Galatasaraylı çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi.

        Taraftarlar VIP kapısından çıkan sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlar ve meşaleler ile karşıladı.

        Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

        Kayserispor ile Galatasaray arasında 12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

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