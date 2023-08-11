Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama
Süper Lig 2023-24 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında coşkuyla karşılandı.
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray havayolu ile Kayseri'ye ulaştı.
Galatasaraylı çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi.
Taraftarlar VIP kapısından çıkan sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlar ve meşaleler ile karşıladı.
Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Kayserispor ile Galatasaray arasında 12 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.