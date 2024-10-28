Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan kötü haber!
Galatasaraylı Kaan Ayhan, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve 50. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Galatasaray'a Beşiktaş derbisinde kötü haber geldi.
Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, sarı kartla cezalandırıldı.
Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.
SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKTI
Öte yandan Galatasaray'da sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna 51. dakikada Elias Jelert dahil oldu.