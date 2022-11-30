Galatasaray'a Icardi'den kötü haber!

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig´e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5´e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi´nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.