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Galatasaray'a Icardi'den kötü haber!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktı

Giriş: 30.11.2022 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber!
İHA

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig´e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden Mauro Icardi, bugün gerçekleştirilen akşam antrenmanı yarıda bıraktı. Arjantinli oyuncunun durumu, yarın yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak.

Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5´e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi´nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00´de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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