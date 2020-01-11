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Antalya Belek´te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık karşılaşmasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların yeni transferi Marcelo Saracchi, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Gelmeyi çok istiyordum yeni takımıma, yeni arkadaşlarıma; yeni bir lig tabii ki kolay değil, bir adaptasyon süreci geçireceğiz. Bunu bir an önce atlatmak istiyorum ama dediğim gibi Galatasaray´a geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.
"EVİMDE GİBİYİM"
Takım içerisinde çok güzel arkadaşlık ortamı olduğuna dikkat çeken Saracchi, "Geldiğim ilk günden beri herkes bana inanılmaz yardımcı oldu, inanılmaz iyi davranıyorlar. Bu da beni evimde gibi hissettiriyor. Bir aile ortamı var. İyi çalışıyoruz, amaç Galatasaray´ı iyi yerlere getirmek" ifadelerini kullandı.
"BRUMA VE MUSLERA İLE GÖRÜŞTÜM"
Transferi öncesi eski Galatasaraylı futbolcu Bruma ve kaleci Muslera ile görüştüğüne söyleyen Saracchi, "Bruma beraber oynadığım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Galatasaray´a gelmeden önce çok konuştuk. Bana çok olumlu, çok pozitif şeyler söyledi takımla ilgili, Galatasaray´la ilgili, diğer taraftan hayatla ilgili, şehirle ilgili çok güzel bilgiler verdi. Türk insanlarıyla ilgili bilgiler verdi. Çok sıcakkanlı olduklarını söyledi. Bu da tabii ki gelmemde önemli pay sahibi oldu. Muslera ile de teklifi aldıktan sonra görüştük. Gerekli konuşmalar yapıldı ve şu an Galatasaray´dayım ve çok mutluyum" dedi.
LİG HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Süper Lig ve Galatasaray hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Uruguaylı oyuncu, "Almanya´da çok fazla seyretme şansı olmuyor belki ama bu ilgili duyduktan sonra daha da takip etmeye başladım. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi maçlarını da izliyordum. Lig hakkında fazla bilgi sahibi olduğum söylenemez ama Galatasaray´ın Şampiyonlar Ligi maçlarını hep takip ettim" açıklamasında bulundu.
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