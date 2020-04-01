Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'ye yeni talip çıktı. Belçika ekibinde istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcunun yeni sezonda ne yapacağı merak konusu olurken İngiltere'den sevindirici bir haber geldi. Ada'nın Championship'te mücadele eden köklü kulüplerinden Nottingham Forest'in 28 yaşındaki golcü için harekete geçtiği ifade edildi. İngiliz nasınında çıkan haberlere göre; Nottingham'ın Diagne için 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken teklifin resmileşmesini bekleyen yönetimin de satışa sıcak baktığı kaydedildi.

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