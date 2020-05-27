Galatasaray'a dev stoper!

Luyindama ile Marcao'nun satılma ihtimali üzerine alternatif arayışına giren Galatasaray'da Cesar Montes ismi gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen 1.95 boyundaki stoperle ilgili çalışma başlattığı iddia edildi. Birçok kulübün transfer listesinde olan Montes'in piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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