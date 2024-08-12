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Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in sağ üst arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi.Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in sağ üst arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

Tedavisine başlanan Kolombiyalı savunmacının en az hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig’in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır."