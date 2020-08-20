Yeni sezon öncesinde orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken Portekiz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Benfica'nın 26 yaşındaki orta sahası Gabriel için Portekiz ekibinin kapısını çaldığı öne sürüldü.

Haberde Galatasaray'ın Gabriel için satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı belirtilirken Benfica Başkanı Luís Filipe Ferreira Vieira'nın yanıtına da yer verildi. Sporx'te yer alan habere göre Vieira'nın Gabriel için Galatasaray'dan 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini talep ettiği öne sürüldü.

Yeni teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 11'de şans bulma ihtimali düşük olduğu belirtilen oyuncu için bu kararın ilerleyen günlerde değişebileceği de vurgulandı.