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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama

        Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, özel uçakla Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray kafilesini Antalya Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:58 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:04
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        G.Saray'a Antalya'da coşkulu karşılama
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        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi.

        İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular ve teknik heyet, taraftarın sevgi gösterisi altında takım otobüsüne geçti.

        Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

        Bitexen Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

        Fotoğraflar: AA

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